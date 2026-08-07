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Milieumelding: grondgebruik aan Ambrosiusweg in Hilvarenbeek
Vandaag om 09:26
Er is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie aan de Ambrosiusweg 2 in Hilvarenbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze melding op 24 juli ontvangen.
Bij de melding gaat het om het toepassen van grond of baggerspecie. Dit betekent dat er op deze locatie grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg. Het gebruik van deze materialen moet gemeld worden vanwege mogelijke effecten op bodem en milieu.
De melding, met kenmerk 1067394, is door het college afgehandeld. Er zijn geen bezwaarmogelijkheden en de documenten liggen niet ter inzage.
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