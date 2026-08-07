Benefietdag op vliegbasis Gilze en Rijen in september

Op zaterdag 12 september wordt op vliegbasis Gilze en Rijen een benefietdag gehouden. Het evenement duurt van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Het vindt plaats op Rijksweg 121 in Rijen.

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De Ilustrious Benefietdag 2026 biedt bezoekers de kans om op een bijzondere locatie deel te nemen aan verschillende activiteiten. Het evenement wordt georganiseerd op de vliegbasis Gilze en Rijen, gelegen aan Rijksweg 121 in Rijen.

De dag start om tien uur ’s ochtends en eindigt om vier uur ’s middags. Het programma is gericht op het ondersteunen van een goed doel, al zijn daar verder geen details over bekendgemaakt. Bezoekers kunnen in september meer informatie verwachten over de invulling van het evenement.