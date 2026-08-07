Woning in Waalwijk krijgt vergunning voor verbetering

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het verbeteren van een woning aan de Engelsestraat 28. Het besluit is op 5 augustus 2026 bekendgemaakt.

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De omgevingsvergunning is verleend voor het uitvoeren van technische bouwactiviteiten en werkzaamheden die passen binnen het omgevingsplan. Het gaat om een verbetering van de bestaande woning op het adres Engelsestraat 28 in Waalwijk.

Het besluit is afgelopen woensdag bekendgemaakt en heeft zaaknummer WWK-2026-018988. Voor het bekijken van de stukken moet je vooraf een afspraak maken bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.