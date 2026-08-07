Nummerwijziging door tijdelijke mantelzorgwoning in Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk heeft nummeraanduidingen gewijzigd voor Hoofdstraat 71 en 71a in Sprang-Capelle. Dit besluit heeft te maken met een tijdelijke mantelzorgwoning op die locatie.

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Het besluit is genomen op 5 augustus 2026 en heeft geleid tot het intrekken van nummer 71 en het vaststellen van de nieuwe aanduidingen 71 en 71a. Deze wijziging komt voort uit de realisatie van een mantelzorgwoning op het adres Hoofdstraat 71.

Het besluit is inmiddels bekendgemaakt. Wie de bijbehorende stukken wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken met de Frontoffice Vergunningen van de gemeente Waalwijk. Tegen betaling van leges is een papieren versie beschikbaar.