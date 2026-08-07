Bouwplaats voor Lidl in Goirle krijgt ontheffing

Het college van Goirle heeft een ontheffing verleend voor een bouwplaats bij De Hovel. Hier wordt gewerkt aan de nieuwbouw en verbouwing van de Lidl vanaf eind augustus.

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De gemeente Goirle heeft een ontheffing verleend voor het inrichten van een bouwplaats bij winkelcentrum De Hovel, nabij Tilburgseweg 37. Dit gebeurt in het kader van de nieuwbouw en verbouwing van supermarkt Lidl. Op de locatie wordt ook een bouwkraan geplaatst.

De bouwplaats wordt ingericht vanaf week 35, dat is eind augustus 2026, en zal tot medio februari 2027 in gebruik blijven. Het besluit is op 3 augustus 2026 door het college vastgesteld. De werkzaamheden vinden plaats op de parkeerplaats van het winkelcentrum. Het perceel waar dit gebeurt staat geregistreerd als GLE01 B 7697 en 6795.