Beachevent in Riel krijgt groen licht

De vergunning voor het Beachevent in Riel is verleend. Het evenement vindt plaats van vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus 2026 op het Dorpsplein en de Kerkstraat.

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Het Beachevent in Riel mag officieel doorgaan. De gemeente heeft toestemming gegeven voor het driedaagse evenement, dat begint op vrijdagavond 21 augustus om vijf uur en eindigt op zondagavond 23 augustus om tien uur.

Het Beachevent wordt gehouden op het Dorpsplein en in de Kerkstraat. De vergunning is op woensdag 5 augustus 2026 verleend door de burgemeester en het college. Het evenement omvat meerdere activiteiten en valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).