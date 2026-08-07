Vergunning verleend voor SMBS trainingsdag in Hapert

Op 12 september organiseert SMBS een trainingsdag aan de Oude Provincialeweg in Hapert. De gemeente Bladel heeft hiervoor een vergunning afgegeven.

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De trainingsdag vindt plaats van half negen 's ochtends tot half vijf 's middags op de locatie aan Oude Provincialeweg 21. De gemeente Bladel heeft deze week toestemming verleend voor het evenement, onder zaaknummer ZBLA2026-001304.

De vergunning valt onder een bijzondere regeling en kan invloed hebben op de omgeving. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bladel. Voor vragen over de vergunning of het inzien van stukken kan contact worden opgenomen met de gemeente.