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Beslistermijn nieuwbouw woning Heistraat Casteren verlengd

Vandaag om 09:29

De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor een nieuwbouw woning aan de Heistraat in Casteren met zes weken verlengd.

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Op 5 augustus heeft de gemeente Bladel besloten om de termijn voor het beoordelen van een aanvraag voor een nieuwbouw woning met bijgebouw aan Heistraat 8B in Casteren te verlengen. De verlenging duurt maximaal zes weken.

De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen. Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-001019. Tegen deze verlenging is geen bezwaar mogelijk.

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