Beslistermijn renovatie woonhuis en pré-mantelzorgwoning Netersel verlengd

De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor een verbouwing aan De Ruttestraat in Netersel met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het renoveren van een woonhuis en het gebruik van een bijgebouw als pré-mantelzorgwoning.

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De gemeente Bladel heeft op woensdag 5 augustus 2026 besloten om de termijn voor het behandelen van de vergunningsaanvraag te verlengen. Het betreft een aanvraag voor renovatie en verbouwing van een woonhuis en het aanpassen van een bestaand bijgebouw aan De Ruttestraat in Netersel, zodat het geschikt wordt als pré-mantelzorgwoning.

De verlenging van de beslistermijn is maximaal zes weken. Het dossier is bekend onder kenmerk ZBLA2026-001042. Tegen deze verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente Bladel benadrukt dat dit bericht bedoeld is om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.