Gemeente Bladel verlengt beslistermijn vergunning in Hapert

De gemeente Bladel heeft besloten om de beslistermijn voor een vergunning op de Smaragdweg in Hapert met zes weken te verlengen.

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De gemeente Bladel heeft op woensdag 5 augustus 2026 bepaald dat de beslistermijn voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning op de Smaragdweg 46 in Hapert met maximaal zes weken wordt verlengd. Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-001105.

Met de verlenging onderzoekt de gemeente of de aanvraag kan worden aangepast. Dit kan betekenen dat er veranderingen plaatsvinden in de omgeving van het adres. Tegen deze verlenging is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een reactie in te dienen.