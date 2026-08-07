Kap van vier bomen bij aansluiting N289 in Ossendrecht

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een aanvraag ontvangen voor het kappen van vier bomen bij de reconstructie van de aansluiting N289 - O Lv Vrouw ter Duinenlaan in Ossendrecht.

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Het gaat om een aanvraag die op 29 juli 2026 is binnengekomen en onderdeel is van de plannen om de aansluiting van de N289 met de O Lv Vrouw ter Duinenlaan in Ossendrecht te verbeteren. De reconstructie van de weg maakt het nodig om vier bomen te verwijderen.

De gemeente Woensdrecht heeft deze aanvraag op 5 augustus 2026 bekendgemaakt. De werkzaamheden vinden plaats in de omgeving van Ossendrecht.