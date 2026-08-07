Parkeerterrein De Bungelaar in Beers alleen voor personenauto’s

Het parkeerterrein aan de zuidzijde van De Bungelaar in Beers is voortaan alleen bestemd voor personenauto’s. Campers en kampeerwagens mogen hier niet meer parkeren.

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De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om het parkeerterrein aan de zuidkant van De Bungelaar, nabij het dorpsstrand van Beers, exclusief aan te wijzen voor personenauto’s. Dit wordt duidelijk gemaakt door het plaatsen van een verkeersbord E8 met een onderbord waarop staat: ‘Verboden voor campers en kampeerwagens’. Het besluit is genomen om verkeersveiligheid te verbeteren en overlast door kamperen te voorkomen.

In de praktijk werd het terrein vaak gebruikt door campers en kampeerwagens, maar dit wordt nu niet meer toegestaan. Volgens de gemeente zijn er andere locaties in de regio waar kamperen wel mogelijk is. Het verkeersbesluit is opgesteld in overleg met de politie en dient om de veiligheid en bruikbaarheid van de weg te waarborgen. Het besluit is op 21 juli 2026 vastgesteld.