Nieuwe stal gepland bij pluimveebedrijf in Rijkevoort

In Rijkevoort wordt het bouwvlak van een pluimveebedrijf aangepast om een nieuwe stal te kunnen bouwen. Het plan is op 14 juli 2026 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Land van Cuijk.

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Het plangebied ligt aan de Papenvoortsedijk 4a in Rijkevoort. Deze locatie heeft een pluimveebedrijf dat wil voldoen aan het Brabantse beleid voor intensieve veehouderij. Om dit mogelijk te maken, wordt het bouwvlak veranderd en een tweede bedrijfswoning planologisch aangewezen.

Het vastgestelde plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp en heeft als identificatienummer NL.IMRO.1982.TAMBuRkvPapenvdk4a-VA01. Vanaf 10 augustus 2026 zijn de stukken zes weken lang in te zien, digitaal via officiële websites en op het gemeentehuis in Boxmeer.