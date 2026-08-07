Nieuwe winkelruimten en appartementen gepland in Sint Anthonis

Op de Breestraat in Sint Anthonis zijn plannen voor twee winkelruimten en vier appartementen. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag hiervoor op 4 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De locatie betreft een perceel zonder huisnummer aan de Breestraat in Sint Anthonis.

De aanvraag wordt behandeld door de gemeente Land van Cuijk. Voor dit soort aanvragen geldt een beslistermijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn.