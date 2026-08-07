Twee bodemenergiesystemen gepland in Beugen

In Beugen zijn plannen ingediend voor de aanleg van twee bodemenergiesystemen op Hoge Startwijk 1.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het aanleggen van twee gesloten bodemenergiesystemen. Deze systemen worden geïnstalleerd op een locatie aan Hoge Startwijk 1 in Beugen en zijn bedoeld om energie uit de bodem te halen en te gebruiken voor verwarming en koeling.