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Twee bodemenergiesystemen gepland in Beugen

Vandaag om 09:30

In Beugen zijn plannen ingediend voor de aanleg van twee bodemenergiesystemen op Hoge Startwijk 1.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het aanleggen van twee gesloten bodemenergiesystemen. Deze systemen worden geïnstalleerd op een locatie aan Hoge Startwijk 1 in Beugen en zijn bedoeld om energie uit de bodem te halen en te gebruiken voor verwarming en koeling.

De melding is op 21 juli 2026 ingediend en geregistreerd onder het DSO-kenmerk 2026072100102 en zaaknummer Z/511303. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

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