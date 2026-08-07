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Intrekking bouwplannen Sint Anthonis: 2 winkels en 4 appartementen
Vandaag om 09:30
De aanvraag voor de bouw van winkels en appartementen in Sint Anthonis is ingetrokken.
Het plan om twee winkelruimten en vier appartementen te bouwen aan de Breestraat 11, 11a en 12 in Sint Anthonis gaat niet door. De aanvraag voor de omgevingsvergunning, die op 3 juli 2026 werd ingediend, is door de aanvrager zelf ingetrokken.
De gemeente Land van Cuijk heeft dit bekendgemaakt. Het betreft zaaknummer Z2026-00004447. Waarom de aanvraag is ingetrokken, is niet vermeld.
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