Beslistermijn verlengd voor mantelzorgwoning in Sint Anthonis

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een gebouw in Sint Anthonis tijdelijk te gebruiken als mantelzorgwoning.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het pand aan Noordkant 27B in Sint Anthonis. De aanvraag is op 10 juni 2026 ontvangen en heeft zaaknummer Z2026-00003879. De gemeente heeft besloten de termijn voor het nemen van een beslissing met maximaal zes weken te verlengen.

De aanvraag betreft het tijdelijk gebruiken van een bestaand gebouw als mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is een woning die wordt gebruikt om zorg te bieden aan iemand die dat nodig heeft, meestal een familielid.

Bezwaar maken tegen de verlenging van de beslistermijn is niet mogelijk. Pas nadat er een besluit is genomen over de vergunningaanvraag, kan eventueel bezwaar worden ingediend.