Monumentale woning in Escharen krijgt groen licht voor verduurzaming

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en verduurzamen van een monumentale woning aan de Kwartelweg in Escharen. Het karakter van het pand blijft behouden.

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Op 4 augustus 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk besloten om een vergunning te verlenen voor het aanpassen van een monumentale woning aan de Kwartelweg 2 in Escharen. Het gaat om werkzaamheden die het pand duurzamer maken, terwijl het historische karakter intact blijft.

De vergunning omvat onder andere bouwactiviteiten en maatregelen die passen bij de status van het pand als gemeentelijk archeologisch monument. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de historische waarde van de locatie.

Belanghebbenden hebben tot en met 15 september 2026 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit, maar het indienen van een bezwaar stopt de uitvoering niet automatisch.