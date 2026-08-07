MicroSure start productie van chirurgische robots in Son en Breugel

MicroSure heeft een melding gedaan voor het starten van een laboratorium op Science Park Eindhoven in Son en Breugel. Het bedrijf gaat hier chirurgische robots produceren.

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Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel heeft op 4 mei 2026 een melding ontvangen van MicroSure. Het bedrijf wil op Science Park Eindhoven 5080 een laboratorium exploiteren waar chirurgische robots worden gemaakt.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een kennisgeving van een milieubelastende activiteit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.