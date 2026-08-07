Son en Breugel: melding kleine stookinstallatie Science Park

In Son en Breugel is een melding ontvangen voor een kleine stookinstallatie op Science Park Eindhoven. Het gaat om een milieubelastende activiteit van E Street Real Estate B.V.

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Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel heeft op 1 juni 2026 een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft het exploiteren van een kleine stookinstallatie voor standaard brandstoffen op Science Park Eindhoven 5080.

De installatie heeft een vermogen van minder dan 50 megawatt en wordt gebruikt als milieubelastende activiteit (MBA). Volgens de regels van het Bal is deze melding uitsluitend een kennisgeving, er kan geen bezwaar worden gemaakt.