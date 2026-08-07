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Melding opslag gevaarlijke stoffen bij bedrijf in Breda

Vandaag om 09:37

In Breda heeft Tetra Tech Elements B.V. een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in een speciale PGS 15 kast. De melding dateert van 9 juli en is inmiddels afgehandeld.

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Tetra Tech Elements B.V., gevestigd aan Minervum 7002 in Breda, heeft een melding gedaan onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een milieubelastende activiteit waarbij gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een daarvoor geschikte kast, de zogenaamde PGS 15 kast.

De melding is ingediend op 9 juli en op 5 augustus afgehandeld. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk, en de melding ligt ook niet ter inzage.

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