Open Monumentendagen Breda krijgt vergunning

De evenementenvergunning voor de Open Monumentendagen in Breda is verleend. Het evenement vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 september 2026 op verschillende locaties in de gemeente Breda.

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De Open Monumentendagen in Breda kunnen doorgaan dankzij de verleende vergunning. Het evenement biedt bezoekers de kans om historische gebouwen en plekken in de stad te ontdekken. De activiteiten starten op zaterdag 12 september om tien uur ’s ochtends en eindigen op zondag 13 september om vijf uur ’s middags.

De locaties van de Open Monumentendagen zijn verspreid door heel Breda. Het evenement is een jaarlijks terugkerende gelegenheid waarbij monumenten en andere erfgoedlocaties hun deuren openen voor publiek. Meer informatie over het programma en de deelnemende locaties is beschikbaar via de gemeente Breda.