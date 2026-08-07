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Beslistermijn verbouwing Gravinnen van Nassauboulevard verlengd
Vandaag om 09:37
De gemeente Breda heeft besloten de beslistermijn voor een interne verbouwing aan de Gravinnen van Nassauboulevard met zes weken te verlengen.
Op woensdag 5 augustus heeft de gemeente Breda de beslissing genomen om de termijn voor een omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om een aanvraag voor een technische bouwactiviteit aan de Gravinnen van Nassauboulevard in Breda.
Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- en verbouwactiviteiten en wordt door de gemeente beoordeeld. Door de verlenging duurt het maximaal zes weken langer voordat er een besluit wordt genomen over de vergunning. Pas na het verlenen van de vergunning is het mogelijk om bezwaar te maken, mocht de beslissing tegen je belangen ingaan.
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