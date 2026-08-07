Advertentie
Tijdelijke verhuur woning volgens Leegstandwet in Eindhoven aangevraagd
Vandaag om 09:40
Er is een aanvraag ingediend voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Swammerdamstraat in Eindhoven. De verhuur valt onder de Leegstandwet en is door de gemeente ontvangen op 31 juli.
De aanvraag betreft het adres Swammerdamstraat 6 in Eindhoven. Het verzoek is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-007629 en gaat over verhuur volgens de Leegstandwet. Deze wet maakt tijdelijke verhuur van leegstaande panden mogelijk, vaak om langdurige leegstand te voorkomen.
Het verzoek is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie