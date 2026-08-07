Woning in Eindhoven tijdelijk te huur onder Leegstandwet

Er is een aanvraag ingediend om een woning aan de Bosschastraat in Eindhoven tijdelijk te verhuren onder de Leegstandwet. De aanvraag is op 31 juli ontvangen.

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De woning op Bosschastraat 16 in Eindhoven wordt mogelijk tijdelijk verhuurd. Dit is aangevraagd onder de Leegstandwet, een regeling die het verhuren van leegstaande panden tijdelijk mogelijk maakt. Het verzoek is geregistreerd met zaaknummer EHV-ZP2026-007633.

De aanvraag is op 31 juli 2026 ingediend en wordt momenteel behandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag, en de stukken liggen niet ter inzage.