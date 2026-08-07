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Verbouwing en zonnepanelen gepland in Eindhoven

Vandaag om 09:40

Er is een vergunning aangevraagd voor een verbouwing en zonnepanelen aan de St Adrianusstraat in Eindhoven. De aanvraag werd op 5 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een interne verbouwing van de woning, het plaatsen van een aanbouw en het installeren van zonnepanelen. De woning bevindt zich aan de St Adrianusstraat 99 in Eindhoven.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007657. Het betreft een kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid tot bezwaar. De vergunning ligt niet ter inzage.

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