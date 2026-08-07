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Horecagelegenheid Lowie Lam krijgt terrasvergunning in Eindhoven
Vandaag om 09:40
Horecabedrijf Lowie Lam in Eindhoven heeft een terrasvergunning gekregen. Het gaat om een vergunning voor een gevelterras aan het Mimosaplein. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
De vergunning is op woensdag 5 augustus 2026 verzonden en heeft betrekking op het gebruik van de openbare ruimte voor een terras. Het horecabedrijf bevindt zich aan het Mimosaplein 6 in Eindhoven.
Met deze vergunning mag Lowie Lam een gevelterras inrichten voor onbepaalde tijd. Het besluit is onderdeel van een zaak met het nummer EHV-ZP2026-006036.
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