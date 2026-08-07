Navigatie overslaan
Ontdek

Horecagelegenheid Lowie Lam krijgt terrasvergunning in Eindhoven

Vandaag om 09:40

Horecabedrijf Lowie Lam in Eindhoven heeft een terrasvergunning gekregen. Het gaat om een vergunning voor een gevelterras aan het Mimosaplein. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Gevonden voor jou

De vergunning is op woensdag 5 augustus 2026 verzonden en heeft betrekking op het gebruik van de openbare ruimte voor een terras. Het horecabedrijf bevindt zich aan het Mimosaplein 6 in Eindhoven.

Met deze vergunning mag Lowie Lam een gevelterras inrichten voor onbepaalde tijd. Het besluit is onderdeel van een zaak met het nummer EHV-ZP2026-006036.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.