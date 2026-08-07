Tijdelijke verhuur van vier woningen in Eindhoven aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor tijdelijke verhuur van vier woningen aan de de Sitterstraat in Eindhoven. Deze aanvraag valt onder de Leegstandwet en is op 31 juli ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om vier adressen: de Sitterstraat 14, 44, 60 en 78 in Eindhoven. De aanvraag is gedaan om de woningen tijdelijk te verhuren volgens de regels van de Leegstandwet.

De ingediende aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.