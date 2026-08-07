Opbouw op garage gepland in Finistèrelaan Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor een opbouw op een garage aan de Finistèrelaan in Eindhoven. Het gaat om een uitbreiding van de woonruimte op nummer 46. De aanvraag is op 4 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De uitbreiding van de woonruimte wordt gerealiseerd door een opbouw bovenop de bestaande garage. Het adres waar dit gepland staat, is Finistèrelaan 46 in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven.

De vergunningsaanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007619. Op dit moment is de aanvraag uitsluitend ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Bezwaar maken is voorlopig nog niet mogelijk.