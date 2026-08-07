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Promotionele actie Inventum toegestaan op 18 Septemberplein

Vandaag om 09:40

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven is een vergunning verleend voor een promotionele actie van Inventum. Het besluit is op 5 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De promotionele actie van Inventum mag plaatsvinden op het 18 Septemberplein in Eindhoven. De aanvraag betrof een vergunning voor een promotiestandplaats en is goedgekeurd door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Het besluit werd op 5 augustus 2026 verzonden. Voor degenen die direct betrokken zijn bij deze beslissing geldt een periode van zes weken na deze datum om eventueel bezwaar aan te tekenen.

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