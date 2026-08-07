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Tijdelijke verhuur van twee woningen in Eindhoven aangevraagd

Vandaag om 09:40

Er is een aanvraag ingediend voor tijdelijke verhuur van twee woningen aan de Kraijenhoffstraat in Eindhoven. Het gaat om panden op nummer 26 en 44, volgens de regels van de Leegstandwet.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 31 juli binnengekomen bij de gemeente Eindhoven. Deze betreft een vergunning om de twee woningen tijdelijk te verhuren onder de voorwaarden van de Leegstandwet. Het gaat om de adressen Kraijenhoffstraat 26 en Kraijenhoffstraat 44.

De ingediende aanvraag is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Ook is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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