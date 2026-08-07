Rosmalen: Vergunning aangevraagd voor grotere vlonder

In Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor het vergroten van een vlonder aan Vlondertuinen 39. De gemeente Den Bosch moet nog een beslissing nemen over deze aanvraag.

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Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een vlonder aan Vlondertuinen 39 in Rosmalen te vergroten. De aanvraag heeft kenmerknummer 079619694419. Voor deze vergunning is nog geen bezwaar mogelijk. Eerst moet de gemeente een besluit nemen over de aanvraag.

Vanaf 1 januari dit jaar maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan krijgen inwoners van 25 jaar en ouder, waarvan een e-mailadres bekend is bij overheid.nl, elke week een e-mail met meldingen. Wie deze berichten nog niet ontvangt, kan zich via overheid.nl aanmelden.