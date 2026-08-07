Rosmalen: vergunning aangevraagd voor tweede uitrit

In Rosmalen is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een tweede uitrit aan de Sint Catharinastraat 11.

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De vergunningaanvraag betreft het adres Sint Catharinastraat 11 in Rosmalen en heeft kenmerknummer 079619704658. Het plan is om een extra uitrit te realiseren op deze locatie. De gemeente moet eerst een beslissing nemen over de aanvraag voordat er eventueel bezwaar kan worden gemaakt.

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