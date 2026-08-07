Vergunningsaanvraag voor airco bij Tweede Straatje van Best in Den Bosch

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een airco met buitenunit aan het Tweede Straatje van Best 10 in Den Bosch.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de plaatsing van een airco inclusief buitenunit. Het adres waar dit gepland is, bevindt zich aan het Tweede Straatje van Best 10 in Den Bosch. Deze aanvraag heeft kenmerknummer 079619679665.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Een bezwaarprocedure kan pas gestart worden nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de aanvraag.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Meldingen worden voortaan via overheid.nl verstuurd. Mensen van 25 jaar en ouder ontvangen wekelijks een e-mail, mits hun mailadres bekend is bij overheid.nl. Wie deze berichten nog niet ontvangt, kan zich aanmelden via de website.