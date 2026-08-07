Beslistermijn verlengd voor huisartsenpraktijk Asten

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om het uitbreiden en aanpassen van een huisartsenpraktijk aan de Lienderweg.

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De aanvraag voor de huisartsenpraktijk aan de Lienderweg 38 in Asten heeft een nieuw besluitmoment. De beslistermijn is met zes weken verlengd. Het oorspronkelijke besluit stond gepland voor 19 augustus 2026.

De verlenging heeft betrekking op een vergunning voor uitbreidingen en aanpassingen aan het pand. Om meer informatie te krijgen over de locatie of de stukken in te zien, biedt de gemeente mogelijkheden. Voor inzage in documenten kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.