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Boxtel meldt nieuwe stookinstallatie in Esch

Vandaag om 09:44

In Esch, gemeente Boxtel, is een melding gedaan voor een stookinstallatie aan Het Nieuwland 2.

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Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben een melding ontvangen voor een kleine en middelgrote stookinstallatie. Het gaat om een installatie aan Het Nieuwland 2 in Esch.

De melding is op 30 juni 2026 ingediend en heeft DSO-kenmerk 2026063000752. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.

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