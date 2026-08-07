Exploitatievergunning verleend voor locatie in Oss

De burgemeester van Oss heeft een exploitatievergunning verleend voor Oostwal 193. Het besluit is op 5 augustus 2026 verstuurd.

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De exploitatievergunning is verleend voor het adres Oostwal 193 in Oss. Het besluit draagt het kenmerk CLZ-00022884 en is op woensdag 5 augustus 2026 verstuurd.

De vergunning maakt het mogelijk om een bedrijf of activiteit op deze locatie te exploiteren. Het document is opgesteld door de burgemeester van de gemeente Oss.