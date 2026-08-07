Stookinstallatie met groot vermogen gemeld in Ravenstein

In Ravenstein is een melding gedaan van een stookinstallatie met een vermogen boven 100 kW. Deze installatie staat op De Hammen 8 en is op 27 mei 2026 geregistreerd bij de gemeente Oss.

Gevonden voor jou

De stookinstallatie heeft een thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kilowatt. Dit betekent dat de installatie veel energie kan verwerken en daarom onder specifieke regels valt.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026052701101 en zaaknummer Z/510345. Volgens de gemeente Oss is bezwaar maken tegen deze melding niet mogelijk.