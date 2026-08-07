Vergunning voor tijdelijke woonunit in Berghem verleend

In Berghem is een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. De gemeente Oss heeft deze vergunning op 5 augustus verstuurd. Het gaat om Vossehol 18, waar de aanvraag afwijkt van het omgevingsplan.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Vossehol 18 in Berghem. Deze vergunning wijkt af van de gebruikelijke regels uit het omgevingsplan.

De vergunning is op 5 augustus 2026 verzonden naar de aanvrager. Het kenmerk van de vergunning is CLZ-00025588. De locatie betreft een tijdelijke woonoplossing, waarvoor een afwijking van het omgevingsplan noodzakelijk was.