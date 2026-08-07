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Geertruidenberg: melding milieubelastende activiteit afgehandeld
Vandaag om 09:46
Bedrijf Bedenken en Doen heeft een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit op de Rivierkade in Geertruidenberg. Deze melding is door de gemeente op 5 augustus afgehandeld.
Het gaat om werkzaamheden voor meubelmakerij, houtbewerking en renovatie van oude panden. Daarbij wordt mechanisch gewerkt met materialen die geen steen of metaal zijn.
De melding werd op 27 november 2025 gedaan en had het DSO-kenmerk 2025112700022. In Geertruidenberg is deze inmiddels afgehandeld, zonder mogelijkheid tot bezwaar of beroep.
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