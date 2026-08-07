Vergunning verleend voor 1000% Duizel in Duizel

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het evenement 1000% Duizel, dat vanaf 5 september 2026 tot en met 2030 plaatsvindt aan Smitseind 33a in Duizel.

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Op 5 augustus 2026 heeft de gemeente Eersel een vergunning verleend voor het evenement 1000% Duizel. Dit evenement zal vanaf 5 september dit jaar tot en met 2030 georganiseerd worden aan Smitseind 33a in Duizel.

Met de vergunning geeft de gemeente officieel toestemming voor de activiteiten op deze locatie. Het kenmerk van de zaak is 07708883. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente.