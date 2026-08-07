Recreatiewoning gepland in Vessem, oude bebouwing wordt gesloopt

De gemeente Eersel werkt aan een wijziging van het omgevingsplan voor Ellenbroek 1a in Vessem. Hier komt een natuurhuisje, terwijl oude bebouwing wordt gesloopt en agrarische grond wordt omgevormd tot natuur.

Gevonden voor jou

Het nieuwe omgevingsplan heeft als doel de recreatieve waarde van het gebied rondom het stroomgebied van de Levende Beerze te versterken. Naast de bouw van een recreatiewoning wordt overtollige bebouwing verwijderd en de omliggende grond ingericht als natuurgebied.

Omwonenden zijn mondeling geïnformeerd over het plan, maar officiële stukken zijn nog niet beschikbaar. De gemeente Eersel zal de ontwerpwijziging later ter inzage leggen. Dan kunnen inwoners hun mening geven over het plan.