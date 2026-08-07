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Vergunning voor tombola tijdens Rijsbergse Vliegerdagen verleend
Vandaag om 09:48
De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een tombola tijdens de Rijsbergse Vliegerdagen. Het evenement vindt plaats op Tiggeltsestraat 13 in Rijsbergen.
Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft op 5 augustus 2026 besloten een vergunning te verlenen voor het organiseren van een loterij, ook wel tombola genoemd, tijdens de Rijsbergse Vliegerdagen. De locatie van het evenement is Tiggeltsestraat 13, 4891 ZP Rijsbergen.
De aanvraag voor de vergunning was ingediend onder zaaknummer 0879ZV202600223. Het besluit is op 6 augustus 2026 toegestuurd aan de aanvrager.
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