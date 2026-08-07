Vergunning voor tombola tijdens Rijsbergse Vliegerdagen verleend

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een tombola tijdens de Rijsbergse Vliegerdagen. Het evenement vindt plaats op Tiggeltsestraat 13 in Rijsbergen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft op 5 augustus 2026 besloten een vergunning te verlenen voor het organiseren van een loterij, ook wel tombola genoemd, tijdens de Rijsbergse Vliegerdagen. De locatie van het evenement is Tiggeltsestraat 13, 4891 ZP Rijsbergen.