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Vergunning verleend voor kappen conifeer in Heeze

Vandaag om 09:55

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het kappen van een conifeer aan de Jan Deckersstraat 16-18 in Heeze. Het besluit werd genomen op woensdag 5 augustus.

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De aanvraag, met zaaknummer 494949, betreft het vellen van houtopstanden. De vergunning is verleend en houdt specifiek het kappen van een conifeer in.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis van Heeze-Leende. De termijn hiervoor begon op donderdag 6 augustus en duurt zes weken. Voor vragen of verdere informatie over de vergunning kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente.

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