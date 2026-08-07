Vergunningsaanvraag voor kappen van bomen in Heeze

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van bomen aan de Burgemeester Serrarisstraat in Heeze.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze-Leende heeft op dinsdag 4 augustus 2026 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het vellen van houtopstanden op het adres Burgemeester Serrarisstraat 63.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 509997. Het betreft een kennisgeving van ontvangst, zonder mogelijkheid voor formele reacties. De plannen liggen niet ter inzage.