Vergunning verleend voor verbouwing woonhuis in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Oostrikkerstraat 9a in Leende. Het besluit werd genomen op woensdag 5 augustus.

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De vergunning is toegekend voor werkzaamheden die afwijken van de regels voor Ruimtelijke Ordening. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 497440, waarbij de plannen voor de verbouwing zijn goedgekeurd.

Belangrijke documenten liggen vanaf donderdag 6 augustus ter inzage bij het gemeentehuis in Heeze-Leende. De stukken kunnen ook per e-mail worden opgevraagd door contact op te nemen met de gemeente.