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Ontdek

Bos in Schijndel krijgt nieuwe start: vergunning voor kap en herplant

Vandaag om 09:55

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het kappen en herplanten van een bos op het perceel Schijndel sectie N nummer 457.

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Op 5 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat om het perceel Schijndel sectie N nummer 457, waar het bos wordt gekapt en opnieuw aangeplant. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3314.

De vergunning maakt het mogelijk om het bos een nieuwe start te geven. Het kappen en herplanten is bedoeld om de locatie op te knappen of te verbeteren. De gemeente heeft het besluit op 5 augustus verstuurd.

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