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Vergunning voor brandwand en branddeuren op Middegaal 26 in Veghel
Vandaag om 09:55
De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een brandwand met branddeuren aan de Middegaal 26 in Veghel. Het besluit is genomen op 5 augustus.
Op het adres Middegaal 26, 5461XD Veghel, komt een brandwand met branddeuren. De omgevingsvergunning hiervoor is op 5 augustus 2026 door de gemeente Meierijstad verleend.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2949. Het besluit is verzonden op dezelfde dag. Dit type brandwand en deuren wordt geplaatst om de veiligheid van het gebouw te verhogen en de verspreiding van brand te beperken.
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