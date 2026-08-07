Vergunning voor brandwand en branddeuren op Middegaal 26 in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een brandwand met branddeuren aan de Middegaal 26 in Veghel. Het besluit is genomen op 5 augustus.

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Op het adres Middegaal 26, 5461XD Veghel, komt een brandwand met branddeuren. De omgevingsvergunning hiervoor is op 5 augustus 2026 door de gemeente Meierijstad verleend.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2949. Het besluit is verzonden op dezelfde dag. Dit type brandwand en deuren wordt geplaatst om de veiligheid van het gebouw te verhogen en de verspreiding van brand te beperken.