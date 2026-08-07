Schijndel FC vraagt vergunning aan voor 5v5-toernooi

Schijndel FC heeft een evenementenvergunning aangevraagd voor een 5v5-toernooi op zaterdag 9 augustus. Het sportevenement moet plaatsvinden aan de Conventstraat in Schijndel.

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De gemeente Meierijstad heeft op 5 augustus de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3791. Het gaat om een voetbaltoernooi, waarbij teams van vijf spelers het tegen elkaar opnemen. De locatie voor het evenement is Conventstraat 10 in Schijndel.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken na ontvangst wordt een besluit genomen, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort. Voor vragen over de aanvraag is het zaaknummer belangrijk, zodat de gemeente sneller kan helpen.