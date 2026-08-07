Bouwvergunning voor bijgebouw bij bedrijfswoning in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw bij een bedrijfswoning aan de Mosbulten in Sint-Oedenrode.

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Op 4 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een vergunning te verlenen voor het bouwen van een bijgebouw bij de bedrijfswoning aan Mosbulten 15 in Sint-Oedenrode. Het gaat om zaaknummer OW-2026-3354.

Met de vergunning kan de aanvrager beginnen met de bouwplannen op het terrein. Het besluit is verzonden op 4 augustus. Bezwaar maken tegen de vergunning is mogelijk, maar de details hierover worden niet in dit bericht vermeld.