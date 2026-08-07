Advertentie
Bouwvergunning voor bijgebouw bij bedrijfswoning in Sint-Oedenrode
Vandaag om 09:55
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw bij een bedrijfswoning aan de Mosbulten in Sint-Oedenrode.
Op 4 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een vergunning te verlenen voor het bouwen van een bijgebouw bij de bedrijfswoning aan Mosbulten 15 in Sint-Oedenrode. Het gaat om zaaknummer OW-2026-3354.
Met de vergunning kan de aanvrager beginnen met de bouwplannen op het terrein. Het besluit is verzonden op 4 augustus. Bezwaar maken tegen de vergunning is mogelijk, maar de details hierover worden niet in dit bericht vermeld.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie